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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии
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    Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии

    13:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  11 Декабря 2017
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    Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. Президент Сирии Башар Асад во время встречи в Хмеймиме поблагодарил президента России Владимира Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы САР. 

    Сирийский глава на встрече с российским президентом отметил значимость достижений по Сирии, а также их важность для сирийских граждан. 

    Кроме того, Асад выразил глубокую признательность за ту роль, которую сыграли Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в борьбе с терроризмом на территории САР. 

    Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии

    Ранее Путин в ходе визита на авиабазу «Хмеймим» объявил о выводе значительной части контингента войск РФ из Сирийской Арабской Республики.

    Напомним, Россия является единственным государством, которое ответило на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в ликвидации боевиков и остановить распад республики.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #хмеймим #асад #терроризм
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