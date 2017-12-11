Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии

Хмеймим, 11 декабря. Президент Сирии Башар Асад во время встречи в Хмеймиме поблагодарил президента России Владимира Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы САР.

Сирийский глава на встрече с российским президентом отметил значимость достижений по Сирии, а также их важность для сирийских граждан.

Кроме того, Асад выразил глубокую признательность за ту роль, которую сыграли Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в борьбе с терроризмом на территории САР.

Ранее Путин в ходе визита на авиабазу «Хмеймим» объявил о выводе значительной части контингента войск РФ из Сирийской Арабской Республики.

Напомним, Россия является единственным государством, которое ответило на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в ликвидации боевиков и остановить распад республики.

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