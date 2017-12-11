Курды SDF получили очередную партию оружия от США

Дамаск, 11 декабря. Западная коалиция поставила очередную партию оружия оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы».

Источники близкие к оппозиционному курдскому ополчению сообщили, что международная коалиция во главе с США доставила партию оружия в населенный пункт Дерик (Аль-Маликия). Груз содержит стрелковое оружие, боеприпасы и транспортные средства.

Ранее в Пентагоне заявили, что США рассматривают варианты «корректировки» поставок вооружения курдскому ополчению, однако полностью их прекращать не планируют, так как это связано с необходимостью продолжения войны против террористов. Это заявление вызвало негативную реакцию Турции, в Анкаре считают, что американское оружие используется курдами против турецких военнослужащих.