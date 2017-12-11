Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Новости Сирии
Курды SDF получили очередную партию оружия от США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды SDF получили очередную партию оружия от США

    14:06  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  11 Декабря 2017
    276

    Курды SDF получили очередную партию оружия от США

    Дамаск, 11 декабря. Западная коалиция поставила очередную партию оружия оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы».

    Источники близкие к оппозиционному курдскому ополчению сообщили, что международная коалиция во главе с США доставила партию оружия в населенный пункт Дерик (Аль-Маликия). Груз содержит стрелковое оружие, боеприпасы и транспортные средства.

    Ранее в Пентагоне заявили, что США рассматривают варианты «корректировки» поставок вооружения курдскому ополчению, однако полностью их прекращать не планируют, так как это связано с необходимостью продолжения войны против террористов. Это заявление вызвало негативную реакцию Турции, в Анкаре считают, что американское оружие используется курдами против турецких военнослужащих.

    Курды SDF получили очередную партию оружия от США

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #турция #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть