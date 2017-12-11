Путин на встрече с Асадом назвал победу над ИГ «значимым результатом совместной работы»

Хмеймим, 11 декабря. В ходе визита президента России Владимира Путина на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» российский лидер и его сирийский коллега Башар Асад провели отдельную встречу, в ходе которой обсудили борьбу с терроризмом.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что несмотря на то, что угроза терроризма остается очень высокой, в Сирии совместными усилиями удалось нанести поражение одной из главных международных террористических группировок — запрещенному в России «Исламскому государству»1.

«Это действительно значимый результат нашей совместной работы», — подчеркнул во время встречи Путин.

Отметим, после начала операции ВКС РФ в Сирии российская авиация постоянно осуществляла поддержку сирийской правительственной армии на всех театрах боевых действий в Сирии, что позволило регулярно наносить тяжелейший урон террористам запрещенного в России «Исламского государства». Удары по террористам крылатыми ракетами «Калибр» наносили также силы ВМФ РФ в Средиземном море, а также Каспийской флотилии.

1 Организация запрещена на территории РФ.