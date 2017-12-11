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Политика
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Украина
Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом здание суда в Киеве, раздался взрыв
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    Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом здание суда в Киеве, раздался взрыв

    14:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:14  11 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом здание суда в Киеве, раздался взрыв

    Киев, 11 декабря. Сторонники Михаила Саакашвили попытались прорваться в здание Печерского районного суда в Киеве, где сегодня избирают меру пресечения опальному политику. По данным местного телеканала 112, у входа в здание был слышен взрыв, после двери заволокло дымом.  

    На место оперативно прибыли сотрудники полиции, после чего обстановка стабилизировалась.  Напомним, экс-губернатор Одесской области был задержан вечером в пятницу, 8 декабря, после чего поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. В суд его доставили сегодня в 11.00 по местному времени.  Супруга Саакашвили Сандра Руволс сообщила, что несмотря на продолжающуюся голодовку,  он чувствует себя «хорошо и бодро». Ранее она призналась, что не надеется «на справедливый украинский суд».

    «Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси»,  — пояснила Руволс.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #суд #саакашвили #прорыв #сторонники
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