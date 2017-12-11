Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом здание суда в Киеве, раздался взрыв

Киев, 11 декабря. Сторонники Михаила Саакашвили попытались прорваться в здание Печерского районного суда в Киеве, где сегодня избирают меру пресечения опальному политику. По данным местного телеканала 112, у входа в здание был слышен взрыв, после двери заволокло дымом.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, после чего обстановка стабилизировалась. Напомним, экс-губернатор Одесской области был задержан вечером в пятницу, 8 декабря, после чего поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. В суд его доставили сегодня в 11.00 по местному времени. Супруга Саакашвили Сандра Руволс сообщила, что несмотря на продолжающуюся голодовку, он чувствует себя «хорошо и бодро». Ранее она призналась, что не надеется «на справедливый украинский суд».

«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — пояснила Руволс.