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Сборщик мебели в Москве изнасиловал 11-летнего сына клиентки
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    Сборщик мебели в Москве изнасиловал 11-летнего сына клиентки

    13:55  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:55  11 Декабря 2017
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    Сборщик мебели в Москве изнасиловал 11-летнего сына клиентки

    Москва, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали сборщика мебели, подозреваемого в совершении сексуального насилия над малолетним сыном клиентки.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина обратилась в полицию в субботу. Она рассказала, что в середине прошлой недели вызвало на дом мастера по сбору мебели. Пока женщина отсутствовала, мужчина совершил в отношении ее одиннадцатилетнего сына насильственные действия сексуального характера.    

    Полицейские организовали розыск и оперативно задержали предполагаемого педофила. Мастером по сбору мебели, пришедшим на заказ, оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления, связанные с нанесением тяжкого вреда здоровью и нарушением половой неприкосновенности.   

    Мужчина взят под стражу, сотрудники правоохранительных органов занимаются восстановлением полной картины произошедшего. 

    Автор: Федор Веснин
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    #ребенок #насилие #мебель #мастер
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