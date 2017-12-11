Сборщик мебели в Москве изнасиловал 11-летнего сына клиентки

Москва, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали сборщика мебели, подозреваемого в совершении сексуального насилия над малолетним сыном клиентки.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина обратилась в полицию в субботу. Она рассказала, что в середине прошлой недели вызвало на дом мастера по сбору мебели. Пока женщина отсутствовала, мужчина совершил в отношении ее одиннадцатилетнего сына насильственные действия сексуального характера.

Полицейские организовали розыск и оперативно задержали предполагаемого педофила. Мастером по сбору мебели, пришедшим на заказ, оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления, связанные с нанесением тяжкого вреда здоровью и нарушением половой неприкосновенности.

Мужчина взят под стражу, сотрудники правоохранительных органов занимаются восстановлением полной картины произошедшего.