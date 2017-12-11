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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Летчики ВКС РФ рассказали Путину, когда вернутся из Сирии на родину
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    Летчики ВКС РФ рассказали Путину, когда вернутся из Сирии на родину

    14:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  11 Декабря 2017
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    Летчики ВКС РФ рассказали Путину, когда вернутся из Сирии на родину

    Хмеймим (Сирия), 11 декабря. На базе Хмеймим в Сирии летчики Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) сообщили президенту России Владимиру Путины, что отбывают на родину уже в понедельник.

    В ходе посещения российской авиабазы глава государства пообщался с несколькими летчиками. Телеканал «Россия-24» также показал кадры этого общения. Российский лидер спросил у военных, как долго они находятся в Арабской республике. Летчики ответили, что в Сирии служат два месяца.

    «Когда на родину отбываете?» — поинтересовался Путин. 

    Несколько летчиков поочередно ответили: «Сегодня».

    Президент пожелал военным счастливой дороги на родину, а также поздравил с наступающим Новым годом.

    Летчики ВКС РФ рассказали Путину, когда вернутся из Сирии на родину

    Напомним, ранее Путин лично прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки войск. Президент Сирии Башар Асад во время встречи в Хмеймиме поблагодарил российского лидера за эффективное участие в борьбе с терроризмом. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #вкс рф
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