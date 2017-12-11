Летчики ВКС РФ рассказали Путину, когда вернутся из Сирии на родину

Хмеймим (Сирия), 11 декабря. На базе Хмеймим в Сирии летчики Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) сообщили президенту России Владимиру Путины, что отбывают на родину уже в понедельник.

В ходе посещения российской авиабазы глава государства пообщался с несколькими летчиками. Телеканал «Россия-24» также показал кадры этого общения. Российский лидер спросил у военных, как долго они находятся в Арабской республике. Летчики ответили, что в Сирии служат два месяца.

«Когда на родину отбываете?» — поинтересовался Путин.

Несколько летчиков поочередно ответили: «Сегодня».

Президент пожелал военным счастливой дороги на родину, а также поздравил с наступающим Новым годом.

Напомним, ранее Путин лично прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки войск. Президент Сирии Башар Асад во время встречи в Хмеймиме поблагодарил российского лидера за эффективное участие в борьбе с терроризмом.