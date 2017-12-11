Путин объяснил, как сохранить дружеские отношения между странами СНГ

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ.

В телеграмме глава государства отметил, что главные темы форума посвящены роли гуманитарного сотрудничества в укреплении института семьи. Он также указал на то, что личность и мировоззрение ребенка формируются именно в семейном кругу, там же закладываются и его его ценностные ориентиры, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что подрастающее поколение нужно воспитывать на основе идеалов «добра и справедливости, в уважении к общим страницам истории и ее героям». Именно такой подход, по мнению президента России, способен сохранить дружеские отношения между странами — участницами СНГ в будущем.