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Путин объяснил, как сохранить дружеские отношения между странами СНГ
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    Путин объяснил, как сохранить дружеские отношения между странами СНГ

    14:00  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:05  11 Декабря 2017
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    Путин объяснил, как сохранить дружеские отношения между странами СНГ

    Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. 

    В телеграмме глава государства отметил, что главные темы форума посвящены роли гуманитарного сотрудничества в укреплении института семьи. Он также указал на то, что личность и мировоззрение ребенка формируются именно в семейном кругу, там же закладываются и его его ценностные ориентиры, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин также подчеркнул, что подрастающее поколение нужно воспитывать на основе идеалов «добра и справедливости, в уважении к общим страницам истории и ее героям». Именно такой подход, по мнению президента России, способен сохранить дружеские отношения между странами — участницами СНГ в будущем.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #снг #отношения #форум
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