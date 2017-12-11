«Стыдоба»: в Госдуме жестко ответили на обвинения Франции в «присвоении» победы в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявление главы министерства иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, который ранее обвинил Москву в присваивании победы на террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении РФ победы над ИГ»1, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что на сегодняшний день главная заслуга в разгроме террористов, в первую очередь, принадлежит Сирийской арабской армии (САА), тогда как Соединенные Штаты и их союзники делали все возможное, чтобы помешать им. Кроме того, российские военные добавили, что своими бомбардировками международная коалиция во главе с США практически полностью уничтожила Ракку, при этом дав основной группировке боевиков возможность покинуть город.

Реакция Госдумы

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН обвинение главы МИД Франции.

«Кроме как глупостью это трудно назвать. Это выходит за рамки разумного, особенно когда успехи ВКС РФ совместно с САА очевидны. У нас есть соответствующие документальные подтверждения уничтожения террористов «Исламского государства». В то же время у нас доказательства того, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами обеспечила беспрепятственный выход боевиков со стороны некоторых населенных пунктов. Таким образом, они манипулируют террористами ИГ в своих интересах. Поэтому им должно быть стыдно. Стыдоба. По-другому и не скажешь.

ВКС РФ и сирийская армия добились успехов, победили «Исламское государство», уничтожили террористов, освободили всю территорию Сирийской Арабской Республики от ИГ. И все это было сделано в то время, как США до сих пор всячески препятствуют соответствующей политике по налаживанию мирного урегулирования. ИГ для них служит инструментом решения собственных задач», — пояснил Юрий Швыткин.

1 Организация запрещена на территории РФ.