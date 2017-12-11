Собчак в прямом эфире поставили в тупик вопросом о стоимости проезда в метро

Ксению Собчак, намеревающуюся баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале поставили в тупик вопросом о стоимости проезда в метро.

Началось все с того, что пенсионерка Валентина Николаевна из Нижегородской области позвонила в студию и задала ее гостье вопрос:

«Как можно Ксении Собчак идти в президенты, если она нас всех ненавидит, нищебродами называет? У меня это в голове не укладывается. Мы, пенсионеры, сейчас сидим, смотрим программу, аж до слез».

«Дорогая Валентина Николаевна, недавно ушел из жизни замечательный актер Леонид Броневой. В свое время он играл нациста и ходил в нацистской форме. Это не сделало его нацистом. Те слова, которые вы употребляете, я никогда не говорила лично от себя. Я участвовала в разных комедийных сериалах, играя определенные роли и показывая через эти слова, через условный образ «блондинки в шоколаде», как не надо себя вести», — сказала телеведущая.

Затем Ксения Собчак начала говорить о низких пенсиях, которые получают россияне, и пособиях по уходу за ребенком, на которые «ничего не купить» в магазине.

После этих слов ведущие программы Артем Шейнин и Анатолий Кузичев попросили свою гостью сказать, сколько стоит проезд в метро, тем самым поставив ее в тупик — Собчак ответить не смогла.

«А у вас другие вопросы есть? Меня в прошлый раз спрашивали про хлеб. Я сказала, что он стоит 40 рублей. Вы считаете, что этим определяется, радеет человек за народ или нет?» — поставила встречный вопрос Собчак.

В той же программе Собчак рассказала, что ее ежегодный доход составляет около двух миллионов долларов.