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Путин: В Сирии продолжает работать российский Центр по примирению
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    Путин: В Сирии продолжает работать российский Центр по примирению

    13:49  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:50  11 Декабря 2017
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    Путин: В Сирии продолжает работать российский Центр по примирению

    Хмеймим, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает свою работу. Об этом глава государства сообщил, выступая перед военными на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

    «В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон», — сказал Путин.

    Напомним, утром 11 декабря самолет президента России приземлился на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки российских войск из Сирии.

    Глава государства также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #хмеймим #асад #шойгу
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