Путин: В Сирии продолжает работать российский Центр по примирению

Хмеймим, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает свою работу. Об этом глава государства сообщил, выступая перед военными на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

«В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон», — сказал Путин.

Напомним, утром 11 декабря самолет президента России приземлился на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки российских войск из Сирии.

Глава государства также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.