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ИГ разбито и уничтожено: в Госдуме отреагировали на приказ Путина о выводе войск из Сирии
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    ИГ разбито и уничтожено: в Госдуме отреагировали на приказ Путина о выводе войск из Сирии

    13:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  11 Декабря 2017
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    ИГ разбито и уничтожено: в Госдуме отреагировали на приказ Путина вывести войска из Сирии

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отреагировал на приказ главы государства Владимира Путина о выводе войск РФ из Сирии, свою позицию парламентарий озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

    «Это сообщение мы уже давно ждали, потому что ИГ1 (организация запрещена в РФ) разбито и уничтожено, наши войска выполнили свою задачу. Думаю, многие жены, родители, дети тоже с удовольствием воспринимают эту новость. <...>В Сирии мы обеспечили свободу сирийского народа», — сказал парламентарий.

    Депутат ГД Алексей Журавлев также напомнил зрителям, что задача российских войск в Сирии завершена, и очень сложно представить себе ситуацию, при которой боевики ИГ вернулись бы в Сирию.

    «Хотя они не уничтожены до конца, и мы это понимаем. Они [террористы] теперь будут знать, что их ждет. Как показывает практика, наши самолеты достаточно быстро реагируют на подобные «входы», — резюмировал Журавлев. 

    Напомним, Россия — это единственная страна, которая откликнулась на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в уничтожении террористов и остановить распад государства. Владимир Путин сегодня побывал с визитом на военной базе в сирийском Хмеймиме.

    О том, как ВКС РФ зачистили Сирию от террористов, — в материале Федерального агентства новостей.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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