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Путин заявил о сохранении двух постоянных баз ВС РФ в Сирии
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    Путин заявил о сохранении двух постоянных баз ВС РФ в Сирии

    13:33  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  11 Декабря 2017
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    Путин заявил о сохранении двух постоянных баз ВС РФ в Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. В Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования Вооруженных сил России — в Тартусе и Хмеймиме, заявил президент России Владимир Путин.

    В понедельник, 11 декабря, президент России посетил военную базу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о выводе российской группировки войск из САР. Однако, по словам президента, два пункта базирования российских военных в стране будут сохранены.

    «Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме», — констатировал российский президент.

    Путин заявил о сохранении двух постоянных баз ВС РФ в Сирии

    Ранее Путин отметил, что российская антитеррористическая операция в Сирии, которая была начата 30 сентября 2015 года, показала растущую мощь российской армии и флота. Президент отметил, что российские военнослужащие и работники предприятий ОПК показали слаженную работу, профессионализм и мужество.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #сирия #хмеймим #вкс рф #тартус
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