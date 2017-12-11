Путин заявил о сохранении двух постоянных баз ВС РФ в Сирии

Хмеймим, 11 декабря. В Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования Вооруженных сил России — в Тартусе и Хмеймиме, заявил президент России Владимир Путин.

В понедельник, 11 декабря, президент России посетил военную базу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о выводе российской группировки войск из САР. Однако, по словам президента, два пункта базирования российских военных в стране будут сохранены.

«Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме», — констатировал российский президент.

Ранее Путин отметил, что российская антитеррористическая операция в Сирии, которая была начата 30 сентября 2015 года, показала растущую мощь российской армии и флота. Президент отметил, что российские военнослужащие и работники предприятий ОПК показали слаженную работу, профессионализм и мужество.