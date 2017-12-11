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Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о готовности поддержать Палестину
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о готовности поддержать Палестину

    13:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  11 Декабря 2017
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о готовности поддержать Палестину

    Багдад, 11 декабря. Иракская милиция «Хашд аш-Шааби» готова выступить против Израиля на стороне палестинцев.

    Лидер главенствующего в «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») подразделения «Асаиб Ахль Аль-Хак» Каис аль-Хазали во время посещения района, расположенного радом с израильской границей около Ливана, заявил, что ополчение готово прийти на помощь народу Палестины при столкновениях с ЦАХАЛ («Армия обороны Израиля»).

    Аль-Хазали отметил, что шиитское ополчение выражает поддержку ливанскому движению сопротивления «Хезболла» в его усилиях, направленных на сдерживание израильской агрессии. Визит командования шиитского ополчения произошел после заявления президента США Дональда Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» заявили о готовности поддержать Палестину

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #ирак #палестина #хашд аш-шааби
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