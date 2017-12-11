Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Асад встретились с летчиками ВКС РФ и обсудили боевую работу в Сирии
Спорт
ОКР попросит МОК пересмотреть решение по сборной России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ОКР попросит МОК пересмотреть решение по сборной России

    13:32  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:32  11 Декабря 2017
    39

    ОКР попросит МОК пересмотреть решение по сборной России

    Москва, 11 декабря. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сообщила, что комиссия подготовила обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение МОК о недопуске российской сборной на ОИ-2018.

    ОКР попросит МОК пересмотреть решение по сборной России

    «Мы передадим заявление российских атлетов на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК пересмотреть решение организации об участии без гимна и флага», — передает слова Великой «Р-Спорт»

    Напомним, 5 декабря исполком МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушения антидопинговых правил. При этом отмечалось, что в Играх смогут участвовать лишь те спортсмены, кто сможет доказать свою невиновность.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #мок #томас бах #великая
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть