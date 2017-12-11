ОКР попросит МОК пересмотреть решение по сборной России

Москва, 11 декабря. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сообщила, что комиссия подготовила обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение МОК о недопуске российской сборной на ОИ-2018.

«Мы передадим заявление российских атлетов на рассмотрение олимпийского собрания. Также мы подготовили обращение к президенту МОК пересмотреть решение организации об участии без гимна и флага», — передает слова Великой «Р-Спорт».

Напомним, 5 декабря исполком МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушения антидопинговых правил. При этом отмечалось, что в Играх смогут участвовать лишь те спортсмены, кто сможет доказать свою невиновность.