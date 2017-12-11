Путин: ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии

Хмеймим (Сирия), 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) блестяще выполнили свою задачу в Сирийской арабской республике.

«Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, — в целом решена, решена блестяще», — сказал глава российского государства, выступая в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме.

Как отметил российский лидер, ВС РФ, а также предприятия Оборонно-промышленного комплекса показали боеспособность частей и соединений, растущую мощь российской армии и флота.

Путин подчеркнул, что «лучшие качества русского, российского солдата» проявили моряки, летчики, саперы, военнослужащие медицинской службы, военной полиции, органов управления, снабжения, разведка, силы специальных операций, а также советники в боевых порядках сирийской армии.

Напомним, что Путин лично прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки войск.