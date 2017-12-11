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Путин: ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии
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    Путин: ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии

    13:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:36  11 Декабря 2017
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    Путин: ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии

    Хмеймим (Сирия), 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) блестяще выполнили свою задачу в Сирийской арабской республике.

    «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, — в целом решена, решена блестяще», — сказал глава российского государства, выступая в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме.

    Как отметил российский лидер, ВС РФ, а также предприятия Оборонно-промышленного комплекса показали боеспособность частей и соединений, растущую мощь российской армии и флота.

    Путин подчеркнул, что «лучшие качества русского, российского солдата» проявили моряки, летчики, саперы, военнослужащие медицинской службы, военной полиции, органов управления, снабжения, разведка, силы специальных операций, а также советники в боевых порядках сирийской армии. 

    Напомним, что Путин лично прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки войск.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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