Операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота — Путин

Каир, 11 декабря. Российская антитеррористическая операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.

В понедельник, 11 декабря, российский президент посетил военную базу «Хмеймим» в Сирии, после чего прибыл в Египет с рабочим визитом. Глава России заявил о выводе российской группировки войск из САР. По мнению Путина, операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота.

«Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата», — констатировал глава государства.

Он также отметил их слаженную работу, профессионализм и мужество.