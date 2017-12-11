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Операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота — Путин
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    Операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота — Путин

    13:24  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:44  11 Декабря 2017
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    Операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота — Путин

    Каир, 11 декабря. Российская антитеррористическая операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.

    В понедельник, 11 декабря, российский президент посетил военную базу «Хмеймим» в Сирии, после чего прибыл в Египет с рабочим визитом. Глава России заявил о выводе российской группировки войск из САР. По мнению Путина, операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота.

    «Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата», — констатировал глава государства.

    Операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота — Путин

    Он также отметил их слаженную работу, профессионализм и мужество.

    «Убежден, вы всегда будете верно служить отечеству, защищать и отстаивать национальные интересы страны и ее граждан», — обратился к военнослужащим и работникам предприятий ОПК президент.

    Автор: Катерина Тимошенская
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