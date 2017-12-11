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Новости Сирии
Путин: Россия и Сирия никогда не забудут об утратах, понесенных в борьбе с терроризмом
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    Путин: Россия и Сирия никогда не забудут об утратах, понесенных в борьбе с терроризмом

    13:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  11 Декабря 2017
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    Путин: Россия и Сирия никогда не забудут об утратах, понесенных в борьбе с терроризмом

    Хмеймим, 11 декабря. Ни Россия, ни Сирия никогда не забудут о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с терроризмом, заявил президент Путин, прибывший сегодня на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии. 

    «Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России», — объявил Путин в ходе выступления перед российскими военными на базе в сирийском городе Латакия.

    Напомним, в ходе сегодняшнего визита в Сирии президент Путин объявил о том, что в ближайшее время из САР будет выведена большая часть группировки российских Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что российские и сирийские войска смогли полностью разгромить террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и выполнили свою задачу «блестяще».

    Путин: Россия и Сирия никогда не забудут об утратах, понесенных в борьбе с терроризмом

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин
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