Путин: Россия и Сирия никогда не забудут об утратах, понесенных в борьбе с терроризмом

Хмеймим, 11 декабря. Ни Россия, ни Сирия никогда не забудут о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с терроризмом, заявил президент Путин, прибывший сегодня на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.

«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России», — объявил Путин в ходе выступления перед российскими военными на базе в сирийском городе Латакия.

Напомним, в ходе сегодняшнего визита в Сирии президент Путин объявил о том, что в ближайшее время из САР будет выведена большая часть группировки российских Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что российские и сирийские войска смогли полностью разгромить террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и выполнили свою задачу «блестяще».

1 Организация запрещена на территории РФ.