Хмеймим (Сирия), 11 декабря. Если террористы в Сирийской республике вновь поднимут голову, то авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесет по ним такие удары, которых они пока не видели. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Так, выступая перед военными на российской базе в сирийской Латакии, глава российского государства сказал: «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Ранее российский лидер заявил, что за два с небольшим года российским Вооруженным силам совместно с сирийской армией удалось разгромить запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство»1 — наиболее боеспособную группировку международных террористов в мире.

Отметим, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях — по просьбе сирийского президента Башара Асада — помогает правительственным войскам в освобождении САР от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.