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Новости Сирии
Путин и Асад встретились с летчиками ВКС РФ и обсудили боевую работу в Сирии
Новости Сирии
Путин рассказал, что будет с террористами, если они «вновь поднимут голову» в Сирии
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    Путин рассказал, что будет с террористами, если они «вновь поднимут голову» в Сирии

    13:17  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:30  11 Декабря 2017
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    Путин рассказал, что будет с террористами, если они «вновь поднимут голову» в Сирии

    Хмеймим (Сирия), 11 декабря. Если террористы в Сирийской республике вновь поднимут голову, то авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесет по ним такие удары, которых они пока не видели. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Так, выступая перед военными на российской базе в сирийской Латакии, глава российского государства сказал: «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

    Ранее российский лидер заявил, что за два с небольшим года российским Вооруженным силам совместно с сирийской армией удалось разгромить запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство»1 — наиболее боеспособную группировку международных террористов в мире.

    Путин рассказал, что будет с террористами, если они «вновь поднимут голову» в Сирии

    Отметим, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях — по просьбе сирийского президента Башара Асада — помогает правительственным войскам в освобождении САР от террористов. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #вкс рф
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