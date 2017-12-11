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Путин: Военные РФ возвращаются из Сирии на родину с победой
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    Путин: Военные РФ возвращаются из Сирии на родину с победой

    13:09  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  11 Декабря 2017
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    Путин: Военные РФ возвращаются из Сирии на родину с победой

    Хмеймим, 11 декабря. Значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается в Россию. Об этом заявил в понедельник глава российского государства Владимир Путин в ходе визита на базу «Хмеймим». 

    Российский лидер подчеркнул, что военные РФ возвращаются домой с победой. Путин заявил, что ВС РФ вместе с армией САР ликвидировали группировку международных террористов, передает «РИА Новости».

    «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается домой, в Россию», — сообщил Путин. 

    Путин: Военные РФ возвращаются из Сирии на родину с победой

    Кроме того, лидер РФ отметил, что российские военные с победой возвращаются к своим семьям.

    «Родина ждет вас, друзья. В добрый путь», — подчеркнул он.

    Напомним, в марте минувшего года лидер РФ принял решение о выводе большей части российской группировки Воздушно-космических сил России с удачным выполнением боевых задач.

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #хмеймим
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