Путин: Военные РФ возвращаются из Сирии на родину с победой

Хмеймим, 11 декабря. Значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается в Россию. Об этом заявил в понедельник глава российского государства Владимир Путин в ходе визита на базу «Хмеймим».

Российский лидер подчеркнул, что военные РФ возвращаются домой с победой. Путин заявил, что ВС РФ вместе с армией САР ликвидировали группировку международных террористов, передает «РИА Новости».

«В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается домой, в Россию», — сообщил Путин.

Кроме того, лидер РФ отметил, что российские военные с победой возвращаются к своим семьям.

«Родина ждет вас, друзья. В добрый путь», — подчеркнул он.

Напомним, в марте минувшего года лидер РФ принял решение о выводе большей части российской группировки Воздушно-космических сил России с удачным выполнением боевых задач.