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Лавров: Москва выступает за скорейшее национальное урегулирование в Сирии
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    Лавров: Москва выступает за скорейшее национальное урегулирование в Сирии

    13:34  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  11 Декабря 2017
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    Лавров: Москва выступает за скорейшее национальное урегулирование в Сирии

    Нью-Дели, 11 декабря. Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «По сирийскому урегулированию высказались за скорейшее начало процесса национального урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

    Лавров отметил, что достижению мирного урегулирования способствуют и продвижение астанинского процесса, и инициативы созыва Конгресса сирийского национального диалога.  

    Напомним, 11 декабря Лавров принимал участие в пленарном заседании глав МИД РИК (Россия, Индия и Китай). Комментируя договоренности, которых удалось достичь в рамках переговоров, глава МИД РФ подчеркнул, что стороны обсудили увеличение сотрудничества по многим направлениям, в том числе — в области обеспечения глобальной и региональной безопасности.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #лавров #рик
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