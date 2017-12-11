Лавров: Москва выступает за скорейшее национальное урегулирование в Сирии

Нью-Дели, 11 декабря. Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По сирийскому урегулированию высказались за скорейшее начало процесса национального урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что достижению мирного урегулирования способствуют и продвижение астанинского процесса, и инициативы созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Напомним, 11 декабря Лавров принимал участие в пленарном заседании глав МИД РИК (Россия, Индия и Китай). Комментируя договоренности, которых удалось достичь в рамках переговоров, глава МИД РФ подчеркнул, что стороны обсудили увеличение сотрудничества по многим направлениям, в том числе — в области обеспечения глобальной и региональной безопасности.