Мастер вин-чунь из Донецка, выступая за сборную РФ, взял «золото» на соревнованиях в Китае

В городе Фошань в Китае прошли пятые международные соревнования по вин-чунь — китайской школы ушу. Золото в весовой категории 80+ досталось отечественной сборной, Россию на соревнованиях представлял мастер из Донецка.

В ДНР этот вид боевых искусств пользуется популярностью и представлен в трех городах: в Донецке, в Макеевке и в Ясиноватой. Вин-чунь в ДНР занимается порядка 150 спортсменов, из них 100 — это маленькие дети. Этот вид спорта позволяет детям становиться выносливее и сильнее.

Как признается победитель, сам он стал заниматься этим видом спорта, вдохновившись примером известного актера Брюса Ли.