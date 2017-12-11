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Мастер вин-чунь из Донецка, выступая за сборную РФ, взял золото на соревнованиях в Китае
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    Мастер вин-чунь из Донецка, выступая за сборную РФ, взял золото на соревнованиях в Китае

    15:57  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  11 Декабря 2017
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    Мастер вин-чунь из Донецка, выступая за сборную РФ, взял «золото» на соревнованиях в Китае

    В городе Фошань в Китае прошли пятые международные соревнования по вин-чунь — китайской школы ушу. Золото в весовой категории 80+ досталось отечественной сборной, Россию на соревнованиях представлял мастер из Донецка.

    В ДНР этот вид боевых искусств пользуется популярностью и представлен в трех городах: в Донецке, в Макеевке и в Ясиноватой. Вин-чунь в ДНР занимается порядка 150 спортсменов, из них 100 — это маленькие дети. Этот вид спорта позволяет детям становиться выносливее и сильнее.

    Как признается победитель, сам он стал заниматься этим видом спорта, вдохновившись примером известного актера Брюса Ли.

    «Вин-чунь я начал заниматься в 14 дет, мне очень понравились фильмы с Брюсом Ли, который занимался этим единоборством. После семи лет занятий я стал преподавать. Особенность вин-чунь состоит в том, что это, как правило, бои на близкой дистанции. Это очень агрессивная система, которая может работать в узком пространстве», — рассказывает спортсмен.

    Автор: Андрей Тюнников
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    #днр #донбасс #донецк #вин-чунь
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