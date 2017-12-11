Путин лично прибыл в Сирию, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки войск

Хмеймим, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил Путин, выступая перед военнослужащими на российской авиабазе в Хмеймиме.

Как сообщалось ранее, сегодня утром глава российского государства прибыл в Хмеймим. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Напомним, в марте минувшего года Путин распорядился о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач в САР.

Однако Москва продолжает выполнять свои обязательства по поставке правительству САР вооружения и военной техники и обучению военных, по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим», а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский Центр по примирению враждующих сторон.

Напомним, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях — по просьбе сирийского президента Башара Асада — помогает правительственным войскам в освобождении САР от террористов. К этому моменту, во многом благодаря поддержке ВКС РФ, боевики ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и других террористических организаций почти полностью уничтожены. Под контролем НВФ остается незначительная часть территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.