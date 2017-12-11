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Новости Сирии
Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии
Новости Сирии
Путин на УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим»
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    Путин на УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим»

    13:02  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  11 Декабря 2017
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    Путин на УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим»

    Хмеймим, 11 декабря. Президент России Владимир Путин на военном УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. 

    Глава российского государства в понедельник, 11 декабря, прилетел на российскую базу «Хмеймим», где его встретили сирийский коллега Башар Асад, а также глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР Сергей Суровикин. 

    Путин на УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим»

    Путин объявил о выводе российских войск из Сирии. Кроме того, лидер РФ поздравил военных с победой и пожелал им «доброго пути». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сирия #хмеймим
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