Путин на УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим»

Хмеймим, 11 декабря. Президент России Владимир Путин на военном УАЗе приехал к месту построения личного состава на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Глава российского государства в понедельник, 11 декабря, прилетел на российскую базу «Хмеймим», где его встретили сирийский коллега Башар Асад, а также глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР Сергей Суровикин.

Путин объявил о выводе российских войск из Сирии. Кроме того, лидер РФ поздравил военных с победой и пожелал им «доброго пути».

Владимир Путин. Биография