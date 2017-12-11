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Выборы-2018: Собчак оскорбило, что ее назвали представительницей шоу-бизнеса
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    Выборы-2018: Собчак оскорбило, что ее назвали представительницей шоу-бизнеса

    14:12  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  11 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Собчак оскорбило, что ее назвали представительницей шоу-бизнеса

    В эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» специальным гостем сегодня выступила телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента в марте 2018 года.

    Собчак задели слова о «смычке шоу-бизнеса и как бы политики», которые ведущий программы Артем Шейнин произнес, говоря о тематике программы, гостем которой стала «известный шоумен, талантливая актриса, известная телеведущая, которая проявила себя в достаточно широком спектре шоу-бизнеса» Ксения Собчак.

    «Если кто не слышал, новая реприза, новое stand up-шоу Ксении Анатольевны называется «Я иду в президенты»», — представил Ксению Собчак Артем Шейнин.

    Однако гостье программы такое представление не понравилось, и она резко ответила на слова телеведущего. Собчак напомнила, что последние шесть лет работает на телеканале «Дождь» политическим журналистом.

    «Говоря о шоу-бизнесе, мне кажется, что то, что происходит в Госдуме и на выборах, – это и есть шоу-бизнес. И шоуменами, скорее, надо представлять других кандидатов. Вы знаете, шоу-бизнес гораздо чище и веселее, чем то, что происходит в политической жизни», — сказала Собчак.

    Выборы-2018: Собчак оскорбило, что ее назвали представительницей шоу-бизнеса

    «То есть вы идете не из шоу-бизнеса, а в шоу-бизнес?» — поинтересовался соведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев.

    «Иногда нужно брать ответственность на себя. Я иду, потому что вы не идете. Потому что это большая опасность. Политика в нашей стране — дело опасное. Должны быть смелые люди, которые берут на себя ответственность. Я из политической семьи. Я знаю, что мы находимся в той ситуации, когда кто-то должен брать на себя эту ответственность», — ответила Ксения Собчак.

    Анатолий Кузичев уточнил, для чего Собчак идет на выборы, заявляя при этом, что цели стать президентом в результате этой кампании у нее нет.

    «Я собираюсь становиться, но система — нечестная», — заявила Ксения Анатольевна, добавив, что ее позиция, по ее мнению, близка огромному числу россиян, и они бы за нее голосовали.

    Напомним, согласно последним рейтингам «Левада-центра», Ксения Собчак возглавляет список политиков и общественных деятелей, которым россияне больше всего не доверяют. На вопрос «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?», 66% респондентов в октябре 2017 года ответили, что отдали бы свои голоса за Владимира Путина, за Ксению Собчак были готовы проголосовать менее 1%.

    Автор: Марина Степанова
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    #владимир путин #ксения собчак #выборы-2018 #артем шейнин #анатолий кузичев
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