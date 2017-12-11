Путин прилетел на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

Хмеймим, 11 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник утром прибыл на российскую авиабазу «Хмеймим», где дислоцирована действующая в Сирии группировка ВКС РФ.

На аэродроме «Хмеймим» российского лидера встречал президент Сирии Башар Асад, а также российский министр обороны Сергей Шойгу и глава группировки российских Вооруженных сил в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Напомним, на днях российское министерство обороны официально объявило о полном разгроме сил террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 на территории Сирии. В настоящее время террористы ИГ1 не контролируют в Сирии ни одного населенного пункта, потеряв всю захваченную ранее территорию.

1 Организация запрещена на территории РФ.