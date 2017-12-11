Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии
Новости Сирии
Путин прилетел на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин прилетел на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    12:56  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:06  11 Декабря 2017
    629

    Путин прилетел на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник утром прибыл на российскую авиабазу «Хмеймим», где дислоцирована действующая в Сирии группировка ВКС РФ.

    На аэродроме «Хмеймим» российского лидера встречал президент Сирии Башар Асад, а также российский министр обороны Сергей Шойгу и глава группировки российских Вооруженных сил в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

    Путин прилетел на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    Напомним, на днях российское министерство обороны официально объявило о полном разгроме сил террористов из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 на территории Сирии. В настоящее время террористы ИГ1 не контролируют в Сирии ни одного населенного пункта, потеряв всю захваченную ранее территорию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть