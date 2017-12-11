Россия намерена добиться запрета приватизации других планет

Москва, 11 декабря. Россия добивается внесения изменений в международное законодательство о разработке ресурсов на других планетах.

Россия будет добиваться в ООН ограничения на разработку полезных ископаемых на других планетах в интересах отдельных стран и частных компаний. Проект уже внесен в план работы юридического комитета Организации Объединенных Наций по космосу на следующий год.

Авторы проекта отмечают, что США в 2015 году приняли закон, позволяющий местным компаниям добывать, транспортировать и продавать ресурсы с других планет и астероидов. Соглашение ООН о сотрудничестве государств в области разработки ресурсов на Луне и других небесных телах от 1979 года и Договор по космосу от 1967 года не регулирует подобную деятельность. В международном законодательстве существует практика «разрешено все, что не запрещено», а значит, любая частная фирма может начать добывать ценные ископаемые на любой планете, причем развитие космических технологий может позволить этим заняться в ближайшем будущем, пишет «Ридус».

Астроном Людмила Константиновская считает, что некоторые страны и компании могут попытаться доставить на Луну или другие небесные тела не только буровое оборудование, но и ядерное оружие. Подобную деятельность, считают эксперты, необходимо регулировать.