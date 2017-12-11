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Путин: Сирия сохранила свой суверенитет и независимость
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    Путин: Сирия сохранила свой суверенитет и независимость

    13:34  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  11 Декабря 2017
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    Путин: Сирия сохранила свой суверенитет и независимость

    Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о сохранении Сирии как суверенного и независимого государства.

    Об этом глава РФ сообщил, прибыв в Египет на встречу с лидером страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров будут подняты вопросы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке

    Как сообщалось ранее, сегодня глава российского государства лично прилетел в САР, чтобы отдать приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

    «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил он, выступая перед военнослужащими на российской авиабазе в Хмеймиме.

    Напомним, Россия — единственное государство, которое на законных основаниях принимает участие в разрешении конфликта в Сирии. По просьбе президента страны Башара Асада, российские ВКС проводят операцию против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других НВФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия
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