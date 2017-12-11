Путин: Сирия сохранила свой суверенитет и независимость

Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о сохранении Сирии как суверенного и независимого государства.

Об этом глава РФ сообщил, прибыв в Египет на встречу с лидером страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров будут подняты вопросы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке

Как сообщалось ранее, сегодня глава российского государства лично прилетел в САР, чтобы отдать приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил он, выступая перед военнослужащими на российской авиабазе в Хмеймиме.

Напомним, Россия — единственное государство, которое на законных основаниях принимает участие в разрешении конфликта в Сирии. По просьбе президента страны Башара Асада, российские ВКС проводят операцию против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других НВФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.