Путин: Сирия сохранила свой суверенитет и независимость
Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о сохранении Сирии как суверенного и независимого государства.
Об этом глава РФ сообщил, прибыв в Египет на встречу с лидером страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров будут подняты вопросы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке
Как сообщалось ранее, сегодня глава российского государства лично прилетел в САР, чтобы отдать приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.
«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил он, выступая перед военнослужащими на российской авиабазе в Хмеймиме.
Напомним, Россия — единственное государство, которое на законных основаниях принимает участие в разрешении конфликта в Сирии. По просьбе президента страны Башара Асада, российские ВКС проводят операцию против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других НВФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.