Вакарчук составил план действий для Киева, чтобы сделать Украину «страной мечты»

Киев, 11 декабря. Фронтмен украинского коллектива «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук составил план действий из 10 пунктов для киевских властей. Музыкант уверен, что выполнение этих пунктов поможет Украине стать «страной мечты».

Вакарчук отметил, что украинское руководство должно создать независимый антикоррупционный суд, который должен быть сформирован немедленно.

По словам исполнителя, необходимо, изменить избирательное законодательство.

«Необходимо не только ввести открытые избирательные списки, но и исключить политическую зависимость Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от влияния политических партий», — заявил он.

Также 42-летний музыкант полагает, что стране нужна «эффективная реформа государственной службы». В-четвертых, реформы должны затронуть и Службу безопасности Украины (СБУ).

На пятом месте списка расположилась «действенная приватизация». Вакарчук считает, что неэффективные и убыточные предприятия должны быть приватизированы.

В списке есть такие пункты, как «прекращение политического лоббизма», «изменение правил поведения политиков», которые должны быть «открытыми и простыми», а также говорится о «принципе ответственности», сообщает «Новое время».

«Политикам надо учиться выполнять собственные обещания», — отметил музыкант.

«Ввести культуру прозрачной коммуникации» и «публично очертить границы дозволенного» следуют девятым и десятым пунктами в списке Вакарчука.