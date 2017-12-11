Стали известны подробности гибели знаменитого спортсмена в Подмосковье

Москва, 11 декабря. Известный яхтсмен, бронзовый призер Олимпийских игр-1972, двукратный чемпион мира Виктор Потапов погиб в ДТП в Московской области.

Трагедия произошла в Долгопрудном, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сын погибшего Яков Потапов.

«На одной из улиц города столкнулись два автомобиля, один из которых отлетел и смертельно ранил отца, который готовился перейти дорогу», — рассказал Потапов.

Он отметил, что пока не может предоставить никакой другой информации, отметив, что идет следствие. Сын погибшего спортсмена добавил, что похоронят Виктора Потапова в Долгопрудном в ближайшие дни: во вторник или в среду.

Отметим, Виктор Потапов — один из самых известных яхтсменов в истории российского спорта. Он принимал участие в трех Олимпиадах ( в 1972, 1976 и 1980 годах). Потапов дважды первенствовал на чемпионатах мира и один раз на первенстве Европы. Завершив профессиональную карьеру, он работал председателем спортивного комитета Долгопрудного. Потапов также посвящал много времени яхт-клубу «Дельфин» и входил в комитет ветеранов Всероссийской федерации парусного спорта.