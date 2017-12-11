Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин и Асад встретились с летчиками ВКС РФ и обсудили боевую работу в Сирии
Общество
Стали известны подробности гибели знаменитого спортсмена в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности гибели знаменитого спортсмена в Подмосковье

    13:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  11 Декабря 2017
    88

    Стали известны подробности гибели знаменитого спортсмена в Подмосковье

    Москва, 11 декабря. Известный яхтсмен, бронзовый призер Олимпийских игр-1972, двукратный чемпион мира Виктор Потапов погиб в ДТП в Московской области. 

    Трагедия произошла в Долгопрудном, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сын погибшего Яков Потапов.

    «На одной из улиц города столкнулись два автомобиля, один из которых отлетел и смертельно ранил отца, который готовился перейти дорогу», — рассказал Потапов.

    Он отметил, что пока не может предоставить никакой другой информации, отметив, что идет следствие. Сын погибшего спортсмена добавил, что похоронят Виктора Потапова в Долгопрудном в ближайшие дни: во вторник или в среду. 

    Отметим, Виктор Потапов — один из самых известных яхтсменов в истории российского спорта. Он принимал участие в трех Олимпиадах ( в 1972, 1976 и 1980 годах). Потапов дважды первенствовал на чемпионатах мира и один раз на первенстве Европы. Завершив профессиональную карьеру, он работал председателем спортивного комитета Долгопрудного. Потапов также посвящал много времени яхт-клубу «Дельфин» и входил в комитет ветеранов Всероссийской федерации парусного спорта.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #смерть #виктор потапов #яхтсмен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть