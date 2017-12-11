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Украина
Украинский бизнесмен хочет засудить Порошенко
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    Украинский бизнесмен хочет засудить Порошенко

    13:07  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  11 Декабря 2017
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    Украинский бизнесмен хочет засудить Порошенко

    Киев, 11 декабря. Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал судебный иск в отношении президента Украины Петра Порошенко. По данным интернет-издания «Украинская правда», Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телерадиокомпании «Студия 1 + 1» и Порошенко еще 4 октября.

    Как говорится в сообщении, 2 декабря рассмотрение дела было назначено на 4 апреля следующего года.

    Отметим, что после государственного переворота в стране генеральная прокуратура Украины обвинила Курченко в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов, а также в присвоении имущества госпредприятия «Укргаздобыча». Кроме того, именно он фигурирует в материалах Генпрокуратуры в качестве «переговорщика от Януковича», который якобы выплатил экс-презуденту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили полмиллиона долларов для реализации госпереворота.

    Напомним, ранее сообщалось, что за возвращение «преступного режима» экс-президента Украины Виктора Януковича проголосовали 92% телезрителей украинского телеканала, в поддержку аппарата Порошенко высказались лишь 8%.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #порошенко
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