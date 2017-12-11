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Ученые выявили, что болезнь Альцгеймера влияет не только на мозг
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    Ученые выявили, что болезнь Альцгеймера влияет не только на мозг

    13:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:58  11 Декабря 2017
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    Ученые выявили, что болезнь Альцгеймера влияет не только на мозг

    Пекин, 11 декабря. Болезнь Альцгеймера влияет не только на мозг, но и на тело больного, заявил профессор Вихонг Сонг, который возглавлял исследование в Китае.

    Специалисты изучили влияние болезни Альцгеймера на организм человека. Они отметили, что это заболевание является наиболее распространенной формой деменции, которую принято считать только болезнью мозга. Однако, как удалось установить ученым, под угрозой находится и тело человека.

    Эксперты отметили, что болезнь может быть вызвана в другом месте в организме. Амилоид-бета, важнейший при этой болезни белок, может вызывать отклонения от нормы даже тогда, когда выступает из-за пределов мозга. Он продуцируется в тромбоцитах крови, кровеносных сосудах и мышцах. По-прежнему неизвестно, может ли он переходить в мозг.

    «Болезнь Альцгеймера, очевидно, является болезнью мозга, — цитирует Сонга Planet Today,  — но мы должны обратить внимание на все тело, чтобы понять, откуда болезнь взялась, и как остановить ее».

    Ученые выявили, что болезнь Альцгеймера влияет не только на мозг

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #тело #мозг #болезнь #альцгеймера
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