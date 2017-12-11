Эксперт: РКН объединяет усилия общества и государства для борьбы с живодерским контентом

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров предложил осуществлять в сети Интернет внесудебную блокировку размещаемого пользователями живодерского контента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В Роскомнадзор стали поступать обращения граждан, требующих блокировать тот или иной живодерский ресурс. Стало очевидным, что мер, позволяющих оградить наших питомцев от живодеров, абсолютно недостаточно», — написал Александр Жаров в своей колонке в газете «Известия».

По словам руководителя РКН, возможность публикации издевательств над животными — это один из мотивирующих для живодеров факторов. Он подчеркнул, что содержание подобных групп в социальных сетях — это видеозаписи, «где какой-то нечеловек демонстративно перед объективом камеры лишает жизни котят, щенят, кроликов или других зверей». Кроме того, заметил Жаров, согласно расследованию журналистов, за пабликами живодеров может скрываться теневой бизнес по продаже редких животных.

Объединение усилий

Публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН подчеркнул: сейчас Роскомнадзор пытается объединить усилия общества и государства. В исполнении этого решения есть одна, но, тем не менее, значимая проблема. Несовершенен использующийся сегодня механизм блокировки ресурсов по IP-адресам.

«Ограничивается доступ не к отдельным страницам с запрещенной информацией, а к целым платформам и даже серверам, на которых могут одновременно хоститься тысячи сайтов с вполне законной информацией. Меня, безусловно, беспокоит и сам факт существования механизма запрета информации. Возможно, заявлять иск о блокировке сайтов следует лишь тем гражданам, чьи права непосредственно затрагиваются спорным контентом, исключив из этого процесса прокуратуру и Роскомнадзор. Однако проблема живодерского видео несомненно требует решения», — заключил Владимир Головашин.

Законодательные нормы

Аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что для внесудебной блокировки сайтов или групп в соцсетях с живодерским содержанием необходимо дополнить действующие законодательные нормы, внести в них поправки с целью активизации борьбы с живодерским видео в Сети. Подход, думается, оправдан и вполне верен: такого рода видео абсолютно недопустимы в нормальном обществе, среди психически здоровых людей.

«Предложение руководителя Роскомнадзора, высказанное им в социальных сетях, — Александр Жаров предложил присылать ему ссылки на живодерский контент, — получило немалую поддержку среди пользователей в соцсетях, что отрадно. Но, к сожалению, механизма оперативной блокировки подобного живодерского контента пока нет. По закону, чиновники Роскомнадзора должны идти в суд со ссылками, участвовать как одна из сторон в процессуальных действиях. Это длится явно не один день и даже не одну неделю. Ждать вступления в законную силу судебного решения, которое еще может быть до вступления в силу обжаловано... И процесс еще продлится! Такая процедура значительно тормозит процесс блокировки.