Курды возмущены речью премьера Ирака аль-Абади о победе над ИГИЛ

Эрбиль, 11 декабря. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не упомянул о вкладе курдов в победу над «Исламским государством»1.

Во время своего выступления по национальному телевидению Хейдар аль-Абади поздравил Вооруженные силы Ирака, а также шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») с победой над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Курды были возмущены тем, что премьер-министр «забыл» отметить вклад курдского ополчения пешмерга в победу над террористами. Представитель «Демократической партии Курдистана» Хемин Хаврами подчеркнул, что именно курды освободили от «Халифата» многие районы Ирака, во время войны погибло около двух тысяч военнослужащих пешмерга, порядка 10 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что речь аль-Абади была отредактирована и в тексте появилась благодарность «силам пешмерга».

Ранее премьер-министр Ирака аль-Абади заявил о полной победе над боевиками «Исламского государства», сообщает агентство URA.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.