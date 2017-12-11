Нападение голого украинца на машиниста в киевском метро сняли на видео

Киев, 11 декабря. Абсолютно голый мужчина парализовал работу станции киевского метро «Красный хутор». Молодой человек в костюме Адама бродил по опустевшему поезду, угрожая «обнять» тех охранников метро и полицейских, кто попробует приблизиться.

Пока сотрудник киевской полиции и охранник метрополитена выясняли, кто должен им заниматься, неадекватный гражданин не реагировал на требования покинуть поезд, курил в вагоне метро сигарету, а потом распугал собравшихся кинувшись к ним «обнять». Проходящие мима пассажиры со смехом реагировали на эту сцену.

Затем мужчине удалось каким-то образом проникнуть в кабину машиниста, где он, по данным украинских СМИ, пытался угнать поезд. Впрочем, у него ничего не получилось, а вскоре машинисту удалось проникнуть в кабину с помощью своего ключа и вытащить оттуда голого нарушителя.

По некоторым сведениям, «голый машинист» мог находиться под воздействием наркотиков.