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Нападение голого украинца на машиниста в киевском метро сняли на видео
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    Нападение голого украинца на машиниста в киевском метро сняли на видео

    13:35  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  11 Декабря 2017
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    Нападение голого украинца на машиниста в киевском метро сняли на видео

    Киев, 11 декабря. Абсолютно голый мужчина парализовал работу станции киевского метро «Красный хутор». Молодой человек в костюме Адама бродил по опустевшему поезду, угрожая «обнять» тех охранников метро и полицейских, кто попробует приблизиться.

    Пока сотрудник киевской полиции и охранник метрополитена выясняли, кто должен им заниматься, неадекватный гражданин не реагировал на требования покинуть поезд, курил в вагоне метро сигарету, а потом распугал собравшихся кинувшись к ним «обнять». Проходящие мима пассажиры со смехом реагировали на эту сцену.

    Затем мужчине удалось каким-то образом проникнуть в кабину машиниста, где он, по данным украинских СМИ, пытался угнать поезд. Впрочем, у него ничего не получилось, а вскоре машинисту удалось проникнуть в кабину с помощью своего ключа и вытащить оттуда голого нарушителя.

    По некоторым сведениям, «голый машинист» мог находиться под воздействием наркотиков.

    Автор: Валентин Меликов
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