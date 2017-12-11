Стало известно, сколько спортсменов готовы поехать на ОИ в нейтральном статусе

Москва, 11 декабря. Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сообщила, что большинство российских спортсменов выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на статус — под олимпийским флагом.

«Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала, — сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник. — Прошу отнестись к российской общественности с уважением и пониманием к решению».

По ее словам, комиссия подготовила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об участии сборной России на Олимпиаде 2018 года без национального гимна и флага.

«Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде», — подчеркнула Великая.

Напомним, что ранее МОК исключил ОКР из членов организации, тем самым лишив олимпийцев из РФ права выступать под российским флагом и под звуки национального гимна.

8 декабря глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.