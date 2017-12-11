Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Асад поблагодарил Путина за эффективное участие в борьбе с терроризмом в Сирии
Спорт
Стало известно, сколько спортсменов готовы поехать на ОИ в нейтральном статусе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, сколько спортсменов готовы поехать на ОИ в нейтральном статусе

    12:53  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  11 Декабря 2017
    96

    Стало известно, сколько спортсменов готовы поехать на ОИ в нейтральном статусе

    Москва, 11 декабря. Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сообщила, что большинство российских спортсменов выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на статус — под олимпийским флагом.

    «Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала, — сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник. — Прошу отнестись к российской общественности с уважением и пониманием к решению».

    По ее словам, комиссия подготовила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об участии сборной России на Олимпиаде 2018 года без национального гимна и флага.

    «Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде», — подчеркнула Великая.

    Напомним, что ранее МОК исключил ОКР из членов организации, тем самым лишив олимпийцев из РФ права выступать под российским флагом и под звуки национального гимна. 

    8 декабря глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мок #спорт #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть