Инвестиционные проекты планируют запустить в Кузбассе

Кемерово, 11 декабря. Заместитель губернатора Кемеровской области Станислав Черданцев и выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров встретились для обмена опытом и идеями о развитии региона. На встрече предложили запустить сыроварню как один из инвестиционных проектов.

Следующий год в Кемеровской области объявлен годом инвестиций и инноваций. На встрече специалисты из Новокузнецка рассказали о своих перспективных идеях. На территории региона предлагают создать несколько интересных инвестиционных проектов: создание сыроварен, выращивание рапса для производства биотоплива.

«По прогнозам экспертов, уже к 2030 году до 30% мирового производства транспортных средств может приходиться на долю автомобилей с электродвигателями», — приводит «VSЁ42.RU» слова директора по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций экономического факультета МГУ Петра Кирюшина.

Кроме этого предлагают создать площадки для фестивалей, кемпингов, просмотра кино, то есть развивать туристическую направленность региона.