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Инвестиционные проекты планируют запустить в Кузбассе
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    Инвестиционные проекты планируют запустить в Кузбассе

    12:28  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  11 Декабря 2017
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    Инвестиционные проекты планируют запустить в Кузбассе

    Кемерово, 11 декабря. Заместитель губернатора Кемеровской области Станислав Черданцев и выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров встретились для обмена опытом и идеями о развитии региона. На встрече предложили запустить сыроварню как один из инвестиционных проектов.

    Следующий год в Кемеровской области объявлен годом инвестиций и инноваций. На встрече специалисты из Новокузнецка рассказали о своих перспективных идеях. На территории региона предлагают создать несколько интересных инвестиционных проектов: создание сыроварен, выращивание рапса для производства биотоплива.

    «По прогнозам экспертов, уже к 2030 году до 30% мирового производства транспортных средств может приходиться на долю автомобилей с электродвигателями», — приводит «VSЁ42.RU» слова директора по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций экономического факультета МГУ Петра Кирюшина.

    Кроме этого предлагают создать площадки для фестивалей, кемпингов, просмотра кино, то есть развивать туристическую направленность региона.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемерово #кемеровская область #инвестиционные проекты
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