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Компания Hyundai презентовала новый хэтчбек Solaris
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    Компания Hyundai презентовала новый хэтчбек Solaris

    12:35  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  11 Декабря 2017
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    Компания Hyundai презентовала новый хэтчбек Solaris

    Сеул, 11 декабря. Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai представил модель Accent нового поколения, которая на российском рынке имеет название Solaris. 

    По информации пресс-службы производителя, сначала автомобиль поступит на канадский рынок, купить его можно будет весной будущего года.

    Известно, что объем двигателя составляет 1,6 литра с производительностью 132 лошадиные силы. В салоне транспортного средства установят мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. 

    В настоящее время о цене нового хэтчбека не сообщается. 

    Ранее стало известно, что концерн Hyundai привезет в Россию в будущем году три новых внедорожника. 

    8 Фото.
    8 Фотографий
    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #hyundai
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