Компания Hyundai презентовала новый хэтчбек Solaris

Сеул, 11 декабря. Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai представил модель Accent нового поколения, которая на российском рынке имеет название Solaris.

По информации пресс-службы производителя, сначала автомобиль поступит на канадский рынок, купить его можно будет весной будущего года.

Известно, что объем двигателя составляет 1,6 литра с производительностью 132 лошадиные силы. В салоне транспортного средства установят мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

В настоящее время о цене нового хэтчбека не сообщается.

Ранее стало известно, что концерн Hyundai привезет в Россию в будущем году три новых внедорожника.