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Новости Сирии
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Украина
Блогер из Донбасса рассказала, кого украинцы обвиняют в ссоре с Россией
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    Блогер из Донбасса рассказала, кого украинцы обвиняют в ссоре с Россией

    13:02  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  11 Декабря 2017
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    Блогер из Донбасса рассказала, кого украинцы обвиняют в ссоре с Россией

    Киев, 11 декабря. Блогер из Луганской области Олена Степова заявила, что украинцы обвиняют в ссоре «братских народов» России и Украины политиков.

    Степова родом из Донбасса, однако к настоящему времени переехала из Луганской области  в Черкасскую. Блогер возмущена тем, что украинцы обвиняют в кризисе отношений России и Белоруссии политиков.

    «А народ (россияне. — Прим. ФАН) – это наши братья. И нас поссорили политики», — констатируют ее земляки.

    Блогер из Донбасса рассказала, кого украинцы обвиняют в ссоре с Россией

    Однако Степова убеждена, что это результат якобы «недополучения информации» на Украине.

    «Я уже вижу информационную угрозу, которая существует и будет только расти», — считает она.

    По мнению Степовой, в Донбассе воюют якобы российские танки, передает «Апостроф».

    «А они (украинцы. — Прим. ФАН) этого не знают. У них нет этой информации, — заявляет она. — Поэтому картина войны у многих людей искажена. И они верят в то, что политики поссорили два «братских народа» и что русские не виноваты, что они с нами не воюют. А кто с нами воюет? Танки сами приехали, управляемые из Кремля компьютерной мышкой?!»

    На Украине регулярно звучат обвинения в адрес Москвы о так называемой «российской агрессии» на Донбассе. Однако Киев ни разу не представил доказательства этих слов. В Кремле опровергли эти обвинения, отметив, что Россия является не участником конфликта, а выступает посредником при его мирном урегулировании в Минске.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #донбасс #украина #кризис #политика
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