Блогер из Донбасса рассказала, кого украинцы обвиняют в ссоре с Россией

Киев, 11 декабря. Блогер из Луганской области Олена Степова заявила, что украинцы обвиняют в ссоре «братских народов» России и Украины политиков.

Степова родом из Донбасса, однако к настоящему времени переехала из Луганской области в Черкасскую. Блогер возмущена тем, что украинцы обвиняют в кризисе отношений России и Белоруссии политиков.

«А народ (россияне. — Прим. ФАН) – это наши братья. И нас поссорили политики», — констатируют ее земляки.

Однако Степова убеждена, что это результат якобы «недополучения информации» на Украине.

«Я уже вижу информационную угрозу, которая существует и будет только расти», — считает она.

По мнению Степовой, в Донбассе воюют якобы российские танки, передает «Апостроф».

«А они (украинцы. — Прим. ФАН) этого не знают. У них нет этой информации, — заявляет она. — Поэтому картина войны у многих людей искажена. И они верят в то, что политики поссорили два «братских народа» и что русские не виноваты, что они с нами не воюют. А кто с нами воюет? Танки сами приехали, управляемые из Кремля компьютерной мышкой?!»

На Украине регулярно звучат обвинения в адрес Москвы о так называемой «российской агрессии» на Донбассе. Однако Киев ни разу не представил доказательства этих слов. В Кремле опровергли эти обвинения, отметив, что Россия является не участником конфликта, а выступает посредником при его мирном урегулировании в Минске.