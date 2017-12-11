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Украина
«Макрон на Украине»: Корнилов раскрыл, кого США поставят вместо Порошенко
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    «Макрон на Украине»: Корнилов раскрыл, кого США поставят вместо Порошенко

    13:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  11 Декабря 2017
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    «Макрон на Украине»: Корнилов раскрыл, кого США поставят вместо Порошенко

    Санкт-Петербург, 11 декабря. США рассчитывают на то, что на посту президента Украины окажется подконтрольный Вашингтону человек. Для этого они готовят для Порошенко «преемника» — своеобразного «украинского Макрона».

    Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Корнилов. 

    «Американцы работают над проектом «преемник», чтобы вместо надоевшего всем, скомпрометировавшего себя Порошенко, поставить нового человека, который будет этаким «Макроном на Украине». Они готовят этого человека»,  — заявил политолог.

    В то же время Корнилов признался, что не верит в то, что «украинский Макрон» сможет рассчитывать на поддержку народа в условиях анархии. Завоевать авторитет и стать «сильной рукой», по мнению Корнилова, для сменщика Порошенко, которого желают видеть США, будет еще сложнее.  
     

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #украина #порошенко #преемник
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