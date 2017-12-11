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Политика
На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву
Политика
На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву
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    На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву

    12:20  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  11 Декабря 2017
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    Милонов отреагировал на слова Омеляна по поводу запуска поездов РЖД в обход Украины

    Запуск российских пассажирских поездов дальнего следования с 11 декабря в обход Украины приветствовали в столице страны Киеве.

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал пуск составов РЖД в обход Украины. По словам чиновника, прекращение движения российских поездов по территории Украины якобы должно снизить вероятность терактов в стране. Кроме того, министр считает, что никаких серьезных последствий для Украины не будет.

    «Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — сказал он.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов отреагировал на заявление Омеляна.

    «Идут поезда, и эти дикари [украинские радикалы] на них прыгают. К сожалению, существуют гопнические районы, которые приличные люди обходят стороной, потому что не хотят связываться. И Украина как раз является таким большим гопническим кварталом, ходить через который нет никакого смысла. Лучше обойти его стороной, потому что там не действуют нормы закона и понятия морали. Когда Украина говорит о том, что хочет быть свободной и независимой, все это заканчивается демонстрацией флагов и сувениров, а также разгулом абсолютной анархии. Ни один здравомыслящий человек через Украину ничего не повезет. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», — напомнил известную поговорку парламентарий.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина
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