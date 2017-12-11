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Украина
«Изолируйте Украину»: в США нашли способ наладить отношения с Россией
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    «Изолируйте Украину»: в США нашли способ наладить отношения с Россией

    12:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  11 Декабря 2017
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    «Изолируйте Украину»: в США объяснили, как Вашингтон и Москва смогут наладить связь

    Киев, 11 декабря. Американский профессор Джеймс Голдгайер, занимающий пост научного сотрудника в Совете по международным отношениям США, предложил изолировать Украину, чтобы развивать отношения России и Штатов.

    По его словам, возможное сотрудничество Москвы и Вашингтона было перечеркнуто расширением НАТО на восток, начавшимся после окончания «холодной войны» и развала СССР.

    «Все было перечеркнуто решением расширяться…», — сказал эксперт, выступая на экспертной дискуссии в клубе «Валдай». 

    При этом ведущий научный сотрудник корпорации RAND Сэмюэл Чарап, также принимающий участие в обсуждении, заметил, что впоследствии Россия «научилась жить с расширением НАТО и ЕС», однако этот фактор «неизменно отравлял отношения двух сторон», а перспективы членства в альянсе, предложенные Грузии и Украине, по его определению, стали для Москвы красной чертой.

    Однако Голдгайер в ответ заверил, что в ближайшие тридцать лет Грузия и Украина навряд ли сумеют вступить в НАТО, хотя «формальных заявлений о том, что дверь в НАТО для кого-то закрыта, не будет», пишет «Политнавигатор».

    Возвращаясь к отношениям Москвы и Вашингтона, Голдгайер высказал уверенность, что сейчас, по его мнению, сотрудничество стран возможно даже на фоне конфликта в Донбассе. В этой связи профессор высказал предположение, что «изоляция конфликта на Украине Украиной» может открыть возможность найти другие сферы для сотрудничества США и РФ.

    «Может, стоит изолировать конфликт на Украине Украиной и постараться найти другие области, в которых возможно сотрудничество США и России», — призвал профессор.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #донбасс #украина #сотрудничество
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