Киев, 11 декабря. Американский профессор Джеймс Голдгайер, занимающий пост научного сотрудника в Совете по международным отношениям США, предложил изолировать Украину, чтобы развивать отношения России и Штатов.

По его словам, возможное сотрудничество Москвы и Вашингтона было перечеркнуто расширением НАТО на восток, начавшимся после окончания «холодной войны» и развала СССР.

«Все было перечеркнуто решением расширяться…», — сказал эксперт, выступая на экспертной дискуссии в клубе «Валдай».

При этом ведущий научный сотрудник корпорации RAND Сэмюэл Чарап, также принимающий участие в обсуждении, заметил, что впоследствии Россия «научилась жить с расширением НАТО и ЕС», однако этот фактор «неизменно отравлял отношения двух сторон», а перспективы членства в альянсе, предложенные Грузии и Украине, по его определению, стали для Москвы красной чертой.

Однако Голдгайер в ответ заверил, что в ближайшие тридцать лет Грузия и Украина навряд ли сумеют вступить в НАТО, хотя «формальных заявлений о том, что дверь в НАТО для кого-то закрыта, не будет», пишет «Политнавигатор».

Возвращаясь к отношениям Москвы и Вашингтона, Голдгайер высказал уверенность, что сейчас, по его мнению, сотрудничество стран возможно даже на фоне конфликта в Донбассе. В этой связи профессор высказал предположение, что «изоляция конфликта на Украине Украиной» может открыть возможность найти другие сферы для сотрудничества США и РФ.