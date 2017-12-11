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Сирия: в Хомсе заработала пекарня, способная снабдить весь город свежим хлебом
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    Сирия: в Хомсе заработала пекарня, способная снабдить весь город свежим хлебом

    15:00  11 Декабря 2017
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    Сирия: в Хосме заработала пекарня, способная снабдить весь город свежим хлебом

    Хомс, 11 декабря. Пекарня, снабжавшая весь Хомс свежим хлебом, восстановлена и введена в эксплуатацию, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    На эксклюзивных кадрах, сделанных корреспондентом ФАН, можно видеть, как сотрудники днем и ночью трудятся, чтобы обеспечить всех жителей административного центра провинции Хомс свежими лепешками. Мужчины складывают уже упакованные изделия. В одном из помещений аккуратно сложены мешки с мукой, из которой скоро испекут хлеб.

    На другой части видеозаписи показан конвейер, по которому к упаковщикам спускается очередь из румяных лепешек.

    Эта пекарня многие годы кормит жителей Хомса, но во время интенсивных столкновений Сирийской арабской армии (САА) с боевиками в 2012-2013 годах, она была уничтожена террористами. Работники в свою очередь благодарят армию Башара Асада и ВКС России за восстановления мира в Сирии.

    Столица одноименной провинции была одним из первых городов, где вспыхнули вооруженные столкновения гражданской войны в САР. Боевики, представлявшие так называемую сирийскую оппозицию, дали городу прозвище «столица революции». Осада Хомса правительственными войсками продолжалась с 2011 по 2014 год.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #вкс рф #саа #хомс #хлеб #лепешки #екарня
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