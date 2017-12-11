Политолог рассказал, что может привести к появлению «новых ДНР» на Украине

Москва, 11 декабря. В настоящее время практически все слои украинского общества недовольны президентом Петром Порошенко, который «каждый день теряет контроль над ситуацией», однако проведение выборов и приход к власти на Украине нового человека может таить в себе новые опасности, считает политолог Владимир Корнилов. В случае, если на президентском посту окажется радикальный националист, политолог не исключил появления на Украине «новых ДНР», а значит и новых очагов конфликта.

Как отметил Корнилов, на данный момент в украинском обществе «на слуху люди радикальных взглядов» — и приход такого человека к власти может сильно изменить картину происходящего на Украине.

«Запрос на сильную руку может привести еще и к приходу праворадикалов, настроенных не просто антироссийски, но русофобски, — подчеркнул политолог в интервью Федеральному агентству новостей. — Их приход к власти усилит дезинтеграцию Украины».

При этом Украина рискует оказаться в изоляции — лидера с праворадикальными националистическими взглядами не будут привечать на Западе, а уж тем более — в России.

«Таких людей Запад открыто поддержать не сможет, их не сможет воспринять и значительная часть территории Украины, и это может повлечь появление «новых ДНР», — предполагает Корнилов, — только западнее…»

Напомним, в настоящее время в Киеве продолжаются акции за импичмент Порошенко, которые были начаты сторонниками лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Сам политик при этом находится в Печерском суде, где должны выбрать ему меру пресечения по предъявленным ему обвинениям.