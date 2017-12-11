Сирия новости 11 декабря 12.30: ударами ВВС коалиции убит мирный житель Дейр-эз-Зора, при взрывах мин ИГ в Ракке погибло два человека

Сирия, 11 декабря. Удары ВВС международной коалиции убили мирного жителя Дейр-эз-Зора, при взрывах мин ИГ1 в Ракке погибло два человека, боевики открыли огонь по кварталам Талльбисы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла одного боевика в Дамаске, арестовала нескольких полевых командиров в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на юге Дамаска, лишилась поддержки восьми боевиков в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, потеряли бойца при взрыве мины ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погиб мирный житель.

Провинция Дамаск

В районе Аль-Кадам на юге провинции Дамаск продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что в перестрелках между исламистами был ранен один из боевиков «свободной армии». Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате боев был нейтрализован террорист «Джебхат ан-Нусры».

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. В эпицентре противостояния по-прежнему остается город Дума.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими отрядами ополчения и протурецкими боевиками. Ранее сообщалось, что Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) несколько небольших поселений к западу от Аль-Баба. По данным одного из местных YouTube-каналов (manbij militry council), восемь членов «свободной армии» перешли на сторону курдов в районе поселения Манбидж.

В это время Турция продолжает наращивать свое присутствие в сирийской провинции. Местные источники писали, что 20 автомобилей турецких ВС пересекли границу и направились на восток.

Провинция Хомс

Боевики незаконных вооруженных формирований снова нарушили режим прекращения огня, установленный на севере провинции Хомс. Almanar News передает, что радикалы открыли огонь по мирным кварталам Талльбисы. В результате обстрела несколько местных жителей получили ранения. Также информационное агентство сообщает, что минометному обстрелу со стороны боевиков подверглись поселения Аль-Мухтария и Аль-Нажма.

ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных антиправительственных группировок в районе Талльбисы. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу Хамам, передает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погиб один мирный житель поселения, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

Полевой командир «Исламского государства»1 Сами аль-Маслух сбежал из Меядина на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Об этом сообщает информагентство Almanar News.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Almanar News передает, что в рядах радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» наблюдаются внутренние конфликты. Так боевики арестовали в Идлибе нескольких полевых командиров, обвинив их в передаче информации террористам «Исламского государства», что привело к поражениям «Джебхат ан-Нусры» на северо-восточных фронтах провинции Хама.

ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Ан-Нусры» на юге региона. По данным местных источников, российская авиация атакует позиции террористов недалеко от населенного пункта Абу Дали.

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь прогремели взрывы, передает Almanar News. По данным информационного агентства, взрывное устройство сдетонировало в центре города, в результате чего погиб один мирный житель. Еще одна мина, заложенная при отступлении террористами ИГИЛ1, разорвалась в районе Румейла. При взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что местные активисты назвали Ракку самым заминированным и опасным для мирного населения городом Сирии. За последние три недели жертвами взрывов мин ИГИЛовцев стали более 50 человек, в том числе женщины и дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)