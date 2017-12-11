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Политика
По стратегии Путина напишут учебники: политолог поделился мнением о курсе президента РФ
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    По стратегии Путина напишут учебники: политолог поделился мнением о курсе президента РФ

    16:00  11 Декабря 2017
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    По стратегии Путина напишут учебники: политолог поделился мнением о курсе президента РФ

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Президент России Владимир Путин переигрывает всех в своей стратегии. По политике и тактике российского лидера наверняка напишут учебники. Таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей поделился политолог Владимир Корнилов.

    «Еще не один учебник напишут по стратегии России XXI века, по стратегии Путина. Немало будет и критики. Но пока лучшего стратега найти сложно, это признают и западные злопыхатели», — заявил Корнилов, отвечая на вопрос о том, считает ли он президента России хорошим стратегом.

    Политолог подчеркнул, что в последнее время все ярче проявляется процесс демонизации Путина и России в западных СМИ, однако «нет такого среди населения». Корнилов отметил, что все популярные у народных масс мессаджи содержат предложение дружбы с Путиным.

    Комментируя решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России, Корнилов заявил, что в нынешней ситуации «выбора нет ни у самого действующего президента, ни у страны».

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #политика #стратегия
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