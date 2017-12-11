По стратегии Путина напишут учебники: политолог поделился мнением о курсе президента РФ

Санкт-Петербург, 11 декабря. Президент России Владимир Путин переигрывает всех в своей стратегии. По политике и тактике российского лидера наверняка напишут учебники. Таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей поделился политолог Владимир Корнилов.

«Еще не один учебник напишут по стратегии России XXI века, по стратегии Путина. Немало будет и критики. Но пока лучшего стратега найти сложно, это признают и западные злопыхатели», — заявил Корнилов, отвечая на вопрос о том, считает ли он президента России хорошим стратегом.

Политолог подчеркнул, что в последнее время все ярче проявляется процесс демонизации Путина и России в западных СМИ, однако «нет такого среди населения». Корнилов отметил, что все популярные у народных масс мессаджи содержат предложение дружбы с Путиным.

Комментируя решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России, Корнилов заявил, что в нынешней ситуации «выбора нет ни у самого действующего президента, ни у страны».

Владимир Путин. Биография.