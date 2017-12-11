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В Кузбассе задержали преступника, которого разыскивали пять лет
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    В Кузбассе задержали преступника, которого разыскивали пять лет

    12:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:03  11 Декабря 2017
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    В Кузбассе задержали преступника, которого разыскивали пять лет

    Кемерово, 11 декабря. Мужчина, который был в федеральном розыске почти пять лет, был задержан в Междуреченске Кемеровской области.

    Сотрудникам полиции поступила информация о том, что мужчина находится в городе, сообщает «Газета Кемерова». Мужчина, как стало известно, приехал в гости к своим родственникам, и сотрудники правоохранительных органов задержали его в их доме.

    Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Подозреваемый скрывался от следствия с января 2013 года. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник на протяжении этих лет скрывался в разных городах: Новосибирске, Томске, на Алтае.

    Автор: Дарья Смолина
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    #розыск #кемеровская область
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