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Россия
Корнилов прокомментировал участие Путина в выборах-2018
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    Корнилов прокомментировал участие Путина в выборах-2018

    18:00  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:20  11 Декабря 2017
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    Корнилов прокомментировал участие Путина в выборах-2018

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ФАН прокомментировал выдвижение Владимира Путина в кандидаты на пост президента России.

    По мнению Корнилова, в настоящее время, в сложившихся условиях, «выбора ни у него (Путина. — Прим. ФАН), ни у страны нет». Он обратил особое внимание на начало «войны дезинформации» после объявления российским лидером решения участвовать в выборах-2018. По его мнению, существует несколько тенденций, на которые будут опираться в своих тактиках «западные пропагандисты».

    «Во-первых, все понимают, что шансов обыграть Путина ни у кого нет, а значит, надо будет делать все для объявления выборов нелегитимными, заявлять, что оппозиции не дают выдвинуться, понижать уровень явки в России, ввергать страну в атмосферу неверия в выборы», — констатировал политолог.

    Корнилов прокомментировал участие Путина в выборах-2018

    Во-вторых, он убежден, что западные СМИ развернут волну, которая будет связана «с заявлениями о чувстве неуверенности после ухода Путина».

    «Будет, мол, полный хаос, — заметил Корнилов. — Эту ситуацию ожидания хаоса будут накручивать среди россиян».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #корнилов #выборы-2018 #политолог #участие
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