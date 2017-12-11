Корнилов прокомментировал участие Путина в выборах-2018

Санкт-Петербург, 11 декабря. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ФАН прокомментировал выдвижение Владимира Путина в кандидаты на пост президента России.

По мнению Корнилова, в настоящее время, в сложившихся условиях, «выбора ни у него (Путина. — Прим. ФАН), ни у страны нет». Он обратил особое внимание на начало «войны дезинформации» после объявления российским лидером решения участвовать в выборах-2018. По его мнению, существует несколько тенденций, на которые будут опираться в своих тактиках «западные пропагандисты».

«Во-первых, все понимают, что шансов обыграть Путина ни у кого нет, а значит, надо будет делать все для объявления выборов нелегитимными, заявлять, что оппозиции не дают выдвинуться, понижать уровень явки в России, ввергать страну в атмосферу неверия в выборы», — констатировал политолог.

Во-вторых, он убежден, что западные СМИ развернут волну, которая будет связана «с заявлениями о чувстве неуверенности после ухода Путина».