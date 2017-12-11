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Политика
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Политика
Разведка США заподозрила КНДР в создании биологического оружия
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    Разведка США заподозрила КНДР в создании биологического оружия

    12:18  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:18  11 Декабря 2017
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    Разведка США заподозрила КНДР в создании биологического оружия

    Вашингтон, 11 декабря. По мнению американских спецслужб, в настоящее время Северная Корея может быть очень близка к получению биологического оружия. Как сообщила газета Washington Times, руководство Национальной разведки еще 10 лет назад предупреждало Белый дом о том, что в КНДР ведутся активные работы по созданию биотехнологической инфраструктуры — и неясно, насколько могли северокорейцы продвинуться в своих разработках.

    «В настоящее время Северная Корея в тайне получает инструменты для осуществления продвинутых программ по созданию биологического оружия», — предполагают источники издания.

    Как было указано в представленном тогда докладе, ресурсы Пхеньяна включали в себя только «рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», однако в КНДР уже были созданы научные группы с участием ученых, которые получили образование в области микробиологии за рубежом.

    Как отметили источники издания, в настоящий момент у Пентагона и ЦРУ нет данных о разработанном в Северной Корее биологическом оружии — «за исключением образцов и прототипов» — однако узнать о том, что оно появилось, было бы очень трудно, поскольку «новый потенциал может быть размещен на фабриках, занимающихся сельскохозяйственной и фармацевтической продукцией».

    Разведка США заподозрила КНДР в создании биологического оружия

    «Если это начнется завтра, мы можем не знать. Если только если нам не повезет и у нас будет информатор, который окажется в нужном месте», — приводит RT слова американского чиновника, который рассказал о данных США по корейскому биооружию.

    Автор: Валентин Меликов
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