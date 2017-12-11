Разведка США заподозрила КНДР в создании биологического оружия

Вашингтон, 11 декабря. По мнению американских спецслужб, в настоящее время Северная Корея может быть очень близка к получению биологического оружия. Как сообщила газета Washington Times, руководство Национальной разведки еще 10 лет назад предупреждало Белый дом о том, что в КНДР ведутся активные работы по созданию биотехнологической инфраструктуры — и неясно, насколько могли северокорейцы продвинуться в своих разработках.

«В настоящее время Северная Корея в тайне получает инструменты для осуществления продвинутых программ по созданию биологического оружия», — предполагают источники издания.

Как было указано в представленном тогда докладе, ресурсы Пхеньяна включали в себя только «рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», однако в КНДР уже были созданы научные группы с участием ученых, которые получили образование в области микробиологии за рубежом.

Как отметили источники издания, в настоящий момент у Пентагона и ЦРУ нет данных о разработанном в Северной Корее биологическом оружии — «за исключением образцов и прототипов» — однако узнать о том, что оно появилось, было бы очень трудно, поскольку «новый потенциал может быть размещен на фабриках, занимающихся сельскохозяйственной и фармацевтической продукцией».