Ирак: неизвестные обстреляли Туз-Хурмату, есть жертвы

Туз-Хурмату, 11 декабря. Неизвестные произвели ракетный обстрел пригородов населенного пункта Туз-Хурмату, два человека погибли.

Курдские источники сообщили, что обстрел продолжался не менее 30 минут, за это время по городу было нанесено несколько ракетных ударов. Представитель местного отделения «Демократической партии Курдистана» Арсалан Али сообщил, что два человека погибли, еще 10 человек получили ранения. Среди пострадавших есть мирные жители, а также бойцы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о полной победе правительственных войск над террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), пишет агентство URA.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.