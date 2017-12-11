Глазьев провел в Петербурге Евразийский научный форум: будущее за развитием русского языка. ФАН-ТВ

Уже не секрет, что в последние годы Российская Федерация для сотрудничества и всестороннего развития в международной сфере обращает наиболее интенсивное внимание не на западных партнеров – страны Евросоюза, а на государства представляющие Евразийское пространство. Вектор нового времени направлен на взаимные интеграции в области экономики, научно-технических решений, образования и культуры. В Петербурге на площадке Российско-Китайского бизнес-парка состоялся уже IX Евразийский научный форум. Новая встреча была посвящена образованию как ключевому фактору успешного сопряжения. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на мероприятии.

Форум получил название «Интеграция науки и образования как основа эволюции Евразийского экономического союза». Диалог с делегатами стран ЕврАзЭс возглавил советник президента РФ, доктор экономических наук, академик РАН, профессор Сергей Глазьев. Корреспондентам ФАН-ТВ удалось побеседовать с ним лично и узнать его мнение относительно практической значимости подобных встреч.

– Дело в том, что в евразийской интеграции сегодня есть такие проблемные зоны, которые не охвачены общим нормативным регулированием, но от которых зависит все наше дальнейшее развитие. И в первую очередь, это наше образование, – пояснил советник президента. – У нас формируется общий рынок труда, мы стремимся к общей не только торговой политике, но и к политике экономического развития. Но в образовательном пространстве интеграционный процесс буксует, потому что в функционал Евразийской экономической комиссии это направление не попало. Если раньше ЕврАзЭс занимался интеграцией образовательных систем стран-участниц Евразийского экономического сообщества, то сейчас функционал его ограничен сугубо торгово-экономическими вопросами. А без человеческого фактора, без развития человеческого потенциала экономическое развитие невозможно в современном мире. У нас консенсус в том, что нам нужны процедуры взаимного признания дипломов, нам нужно формировать общие образовательные стандарты. Нужно обучать всех свободному владению русским языком, который является языком Евразийского экономического союза. Все эти темы нуждаются сегодня не просто в систематических усилиях, а в принятии прорывных принципиальных решений. Мы должны добиться того, чтобы наш общий рынок труда, наше общее экономическое пространство дополнилось единым образовательным пространством. Без этого оно эффективно функционировать не сможет.

Сергей Глазьев также добавил, что российская образовательная система (особенно в сравнении с советской) здорово «сдала» в оглядке на западных партнеров. В попытке дать нашей молодежи возможность обучаться за рубежом произошел, по его словам, «размен качества». А на деле вузы стран Запада не стали для российских выпускников более открытыми и доступными. В евразийском пространстве должна изначально работать другая политика. Участники встречи отметили, что университеты РФ становятся все более популярными среди студентов-иммигрантов. Более того, многие из них готовы остаться работать в России. Однако для этого нужно усиленно развивать институты культурного обмена, чтобы давать возможность иностранным гражданам ассимилироваться с русским менталитетом и наоборот.

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, исполнительный председатель Русско-Китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс – один путь», доктор экономических наук Чэнь Чжиган считает, что формирование общих образовательных стандартов внутри евразийского пространства должно отталкиваться именно от России. В качестве примера он привел корреспондентам ФАН-ТВ успешный опыт Китая, а именно, Цзинаньского университета, членом правления которого является он сам:

– Почему бы России не проработать такой вуз, который будет продвигать стандарты и программы русского языка, русской культуры? Очень важный момент. Он мог бы привлечь действительно большие общественные средства, спонсоров для развития русского языка. Потому что в программе интеграции, в первую очередь, должны быть русский язык и культура, поскольку в ЕврАзЭс он основной, он международный. Неважно – признают, не признают, но он самый основной. Все страны должны это понимать. Он должен быть первоочередным. А не мелкий какой-то язык надо развивать. Должно появиться единое понятие этого, и на этом основании уже должна пойти речь о естественных науках и всех остальных направлениях в общей [образовательной] программе. Но это, я считаю, самое основное.

Интеграция образования с базой, основанной на российских стандартах, позволит в будущем взращивать специалистов, которые смогут свободно работать на общем евразийском рынке труда. А это – основа развития общей экономики: таков ключевой тезис конференции. Но насколько значима роль Евразийского блока в масштабе всего мира, сможет ли такое объединение достойно конкурировать с «цивилизованной Европой»? Ответ на этот вопрос репортеру ФАН-ТВ постарался дать директор Центра геополитической экспертизы Северо-западного управления филиала РАНХиГС, доктор философских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Игорь Кефели:

– Создается то единое евразийское пространство в формате государств, которые представляют и бывшие союзные республики, и рядом находящиеся, так сказать, «соседи». Для того, чтобы определить новый полюс сил. Экономический вектор давно определен, и признано, что он перемещается на восток – в Азию, в Китай. А движение политических сил и даже цивилизационных тоже является тому подтверждением. Всё это – вполне закономерные процессы.

– С точки зрения геополитики, на сегодняшний день централизованное влияние все еще принадлежит Западу или все-таки конкретно смещено?

– Я думаю, что здесь складывается баланс геополитических сил. И говорить о том, что один вектор будет побеждать другой, – это не состояние современного мира. Должно быть равноденствие сил, которое служило бы объединению усилий для реализации планов на XXI век.

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